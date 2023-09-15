Главной развратницей Болливуда была советская актриса: в СССР эти кадры никому не показали

Индийское кино оставалось целомудренным до тех пор, пока в нем не появилась известная советская актриса. Красавица совершила настоящую революцию в Болливуде, за что тут же получила клеймо развратницы.

На родине Ксения Рябинкина прославилась благодаря безобидной роли царевны Лебедь. Получив приглашение от Раджа Капура на съемки картины «Мое имя Клоун», артистка долго не раздумывала и отправилась покорять новые вершины. Коллеги осуждали этот поступок, но, вероятнее всего, дело здесь в банальной зависти.

В Индии лента с участием русской очаровательной барышни била все рекорды по просмотрам. Еще бы, ведь впервые на больших экранах герои поцеловались. А вот в СССР провокационные кадры никому не показали. Стараниями чиновников кино до проката так и не добралось. Вдобавок к этому Рябинкиной запретили покидать пределы Союза, чтобы впредь зарвавшаяся знаменитость не позорила страну своими выходками.