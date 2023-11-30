Главного добряка советского кино в жизни никто не любил: жуткие тайны звезды «Большой перемены»

Поклонники напрасно думали, что Михаил Кононов и мухи не обидит. За актером закрепился образ добродушного человека, но в реальной жизни он таким не был.

Окружающие обходили артиста стороной, поскольку знали, что он из себя представляет. Характер у него был скверный — друзья у звезды «Большой перемены» так и не появились, а коллеги его не любили. Работа со знаменитостью становилась для всех большим испытанием. Он часто отпускал едкие замечания в адрес тех, с кем жизнь сталкивала его на одной съемочной площадке. Даже режиссера ему ничего не стоило назвать бездарностью.

Домашним тоже приходилось несладко. Оказалось, что главный добряк советского кино был настоящим тираном. Например, своей возлюбленной по имени Наталья Кононов запрещал работать моделью и кататься на лыжах. Кроме того, он заставил ее бросить работу на радио. Заводить детей лицедей не хотел, поскольку не был готов мириться с тем, что внимание жены будет доставаться кому-то еще.