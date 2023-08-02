Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Главная бездарность СССР: зрители не понимают, как эта актриса попала в кино

Главная бездарность СССР: зрители не понимают, как эта актриса попала в кино

2 августа 2023 17:00
Главная бездарность СССР: зрители не понимают, как эта актриса попала в кино

Ни очарования, ни таланта.

Бытует мнение о том, что в советском кинематографе один актер был талантливее другого. На самом же деле даже тогда бездари умудрялись попадать на большие экраны.

Например, многие зрители диву даются, наблюдая за «игрой» Ии Нинидзе, Натальи Варлей и Александры Яковлевой. Но даже им далеко до «мастерства» Светланы Амановой.

Главная бездарность СССР: зрители не понимают, как эта актриса попала в кино

Многие помнят ее по такому фильму, как «Спортлото-82». Как сообщает Дзен-канал «Человек пишущий», в далеко не самой популярной картине Леонида Гайдая артистка сильно «недоигрывала», поэтому так и не смогла сделать своего персонажа ярким и колоритным.

«Героиня совсем не запоминающаяся», «Безмозглая накрашенная кукла. Непрофессионализм и профнепригодность. Удивляюсь, как попала на экран», — возмущаются интернет-пользователи, рассуждая об актерских способностях Амановой.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Спортлото-82» 1982
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
45 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше