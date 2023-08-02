Главная бездарность СССР: зрители не понимают, как эта актриса попала в кино

Бытует мнение о том, что в советском кинематографе один актер был талантливее другого. На самом же деле даже тогда бездари умудрялись попадать на большие экраны.

Например, многие зрители диву даются, наблюдая за «игрой» Ии Нинидзе, Натальи Варлей и Александры Яковлевой. Но даже им далеко до «мастерства» Светланы Амановой.

Многие помнят ее по такому фильму, как «Спортлото-82». Как сообщает Дзен-канал «Человек пишущий», в далеко не самой популярной картине Леонида Гайдая артистка сильно «недоигрывала», поэтому так и не смогла сделать своего персонажа ярким и колоритным.