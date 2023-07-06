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Герой Гайдая кочевал из комедии в комедию: вы точно его ни разу не заметили

6 июля 2023 08:30
Герой Гайдая кочевал из комедии в комедию: вы точно его ни разу не заметили

Режиссер все тщательно обдумал.

Некоторые герои гайдаевских комедий кочевали из одной ленты в другую. Это, конечно же, Шурик, а также легендарная троица жуликов. Но на этом список «кочевников» не ограничивается.

В комедиях «Жених с того света» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» фигурирует некий Петухов С.Д. Это советский чиновник и типичный бюрократ, который пользовался своей властью ряди личных выгод. Через этого героя Гайдай высмеивал руководящих работников, которых он не уважал.

В картине «Жених с того света» Петухова сыграл комедийный актер Ростислав Плятт. Его персонаж руководил бессмысленной бюрократической конторой «КУКУ» и учил подопечного Фикусова, что документ важнее, чем человек. В конце фильма Петухов становится экскурсоводом, ведь его организацию прикрыли.

Герой Гайдая кочевал из комедии в комедию: вы точно его ни разу не заметили

В «Операции „Ы“» этого же героя-бюрократа исполнил Владимир Владиславский. Именно он и является проворовавшимся директором торговой базы, где нужно инсценировать ограбление. Видимо, благодаря экскурсиям герой обзавелся нужными связями и открыл свое дело.

Фото: кадр из фильма «Жених с того света» (1958), кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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