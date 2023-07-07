Гении ошибаются: над ляпом в «Иван Васильевич меняет профессию» хохотал весь СССР

«Иван Васильевич меняет профессию» многим кажется безупречной комедией. Здесь прекрасно все: сочетание двух эпох, актерская игра, юмор, колоритные персонажи. Но не все так идеально с этой работой Леонида Гайдая — даже гении делают досадные ошибки.

Этот ляп обнаружили еще советские зрители. Все наверняка помнят сцену, где царя допрашивает сотрудник милиции. На вопрос о дате рождения Иван Грозный сурово отвечает: «1533 от Рождества Христова».

Но все это сплошная неправда. Дело в том, что Иван IV родился в августе 1530 года. А летоисчисление от появления Христа было нововведением Петра I в начале 18 века. В эпоху Ивана Грозного время же отсчитывалось от «сотворения мира». Получается, что верная дата появления царя на свет — лето 7038 года.

Советские зрители хохотали над этим моментом, дескать, как так получилось, что государь позабыл, когда родился. На самом-то деле царь пришел к власти именно в 1533 году, то есть в три года. На этом и «споткнулся» Гайдай. Но фанаты картины нашли этому еще одно объяснение. По их версии, после путешествия во времени в голове у Грозного все перемешалось и поэтому он напутал даты.