Гением оказался вовсе не Гайдай: кому на самом деле режиссер обязан успехом

О работе с ним великий режиссер до конца дней отзывался с теплом и уважением.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — одна из главных вершин творчества знаменитого режиссера Леонида Гайдая, венец его «золотого десятилетия» в кино.

Но, как признавался сам Леонид Иович, подобный успех фильма стал результатом не только его работы, но и замечательных актерских импровизаций исполнителя роли Жоржа Милославского Леонида Куравлева. Его актерские находки, ставшие в итоге частью фильма, в немалой степени украсили картину.

В частности, именно Леонид Вячеславович на съемках придумал окончание фразы Милославского в квартире стоматолога Шпака «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе... Если, конечно, они у вас есть». В оригинальной пьесе Булгакова последних слов, разумеется, нет.

В другой раз во время сцены перед исполнением знаменитой песни «Разговор со счастьем» Куравлев достал из кармана пачку сигарет «Мальборо» и использовал ее как микрофон. Изначально у актера это вышло случайно: он просто был заядлым курильщиком, а пачка обнаружилась в кармане между съемками дублей. Но Гайдаю так понравилась эта сцена, что он решил ее оставить. И сейчас без этого момента представить «Ивана Васильевича» просто нельзя.