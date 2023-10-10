Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гайдаю такое непростительно: в «Бриллиантовой руке» нашли досадный ляп

Гайдаю такое непростительно: в «Бриллиантовой руке» нашли досадный ляп

10 октября 2023 08:00
Гайдаю такое непростительно: в «Бриллиантовой руке» нашли досадный ляп

Знаменитая лента удивила публику не только своим остроумием.

Комедия «Бриллиантовая рука» стала одним из главных фильмов в карьере Леонида Гайдая. Зрители до сих пор осыпают комплиментами картину, которая не теряет актуальности, однако находят весьма серьезные ляпы, которые позволил себе постановщик.

Так, в эпизоде, снятом в кафе, герой Андрея Миронова вручает супруге Семена Семеновича цветы, а его детям — мороженое. Но уже в следующем кадре количество цветов резко увеличивается, а десерт оказывается в вазочках, а не на палочках. Изменяются даже предметы, расположенные на столике: пропадает вазочка и стакан с салфетками.

Неожиданная несостыковка разделила поклонников фильма на два лагеря. Одни признались, что ляп не заставит их разлюбить легенду советского кино. Другие же отметили, что Гайдаю и съемочной группе следовало быть внимательнее во время работы над картиной.

Гайдаю такое непростительно: в «Бриллиантовой руке» нашли досадный ляп
Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), Igor Gnevashev, Russian Look/globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше