Гайдаю такое непростительно: в «Бриллиантовой руке» нашли досадный ляп

Комедия «Бриллиантовая рука» стала одним из главных фильмов в карьере Леонида Гайдая. Зрители до сих пор осыпают комплиментами картину, которая не теряет актуальности, однако находят весьма серьезные ляпы, которые позволил себе постановщик.

Так, в эпизоде, снятом в кафе, герой Андрея Миронова вручает супруге Семена Семеновича цветы, а его детям — мороженое. Но уже в следующем кадре количество цветов резко увеличивается, а десерт оказывается в вазочках, а не на палочках. Изменяются даже предметы, расположенные на столике: пропадает вазочка и стакан с салфетками.

Неожиданная несостыковка разделила поклонников фильма на два лагеря. Одни признались, что ляп не заставит их разлюбить легенду советского кино. Другие же отметили, что Гайдаю и съемочной группе следовало быть внимательнее во время работы над картиной.