Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было

Зрители увидели комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в 1967 году. Сразу же после выхода картина была признана классикой как мирового, так и советского кино. А спустя 47 лет отечественные кинематографисты представили ремейк фильма.

В новой версии, которую поставил Максим Воронков, снялись Дмитрий Шаракоис, Настя Задорожная, Михаил Ефремов и другие знаменитые артисты. Сам же фильм практически кадр в кадр повторяет знаменитый оригинал.

Зрители совсем не оценили попытку переосмыслить классику советского кино. Обсуждая картину, они раскритиковали и саму идею, и игру актеров, и режиссерскую работу. Как оказалось, многие поклонники считают ленту «Кавказская пленница!» самой худшей в современной российской фильмографии.