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Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было

29 августа 2023 18:30
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было

Миллионы зрителей не смогли сдержать своего возмущения.

Зрители увидели комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в 1967 году. Сразу же после выхода картина была признана классикой как мирового, так и советского кино. А спустя 47 лет отечественные кинематографисты представили ремейк фильма.

В новой версии, которую поставил Максим Воронков, снялись Дмитрий Шаракоис, Настя Задорожная, Михаил Ефремов и другие знаменитые артисты. Сам же фильм практически кадр в кадр повторяет знаменитый оригинал.

Зрители совсем не оценили попытку переосмыслить классику советского кино. Обсуждая картину, они раскритиковали и саму идею, и игру актеров, и режиссерскую работу. Как оказалось, многие поклонники считают ленту «Кавказская пленница!» самой худшей в современной российской фильмографии.

«При всей убогой и неудавшейся мимикрии кино выдалось не то что непохожим, но и диаметрально противоположным по смыслу и идейности. Это даже пародией не назовешь», — пишут пользователи Сети.

Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
Фото: Igor Gnevashev, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Кавказская пленница!» (2014)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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