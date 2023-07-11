Гайдай увековечил «неудачную» фразу в одной из комедий: ее обожают все

Съемки фильма — настоящее искусство, в котором всегда есть место импровизации. Иногда удачные кадры, попавшие в фильм, не прописаны в сценарии: актеры так входят в образ, что начинают добавлять собственные реплики.

Так, Леонид Гайдай оставил в финальном монтаже картины «Иван Васильевич меняет профессию» одну фразу, которая сегодня знакома всем зрителям. Ни в пьесе Булгакова, по которой снят фильм, ни в сценарии этих слов не было. Но импровизация оказалась такой удачной, что представить комедию без нее сегодня просто невозможно.

В сцене на пиру актер Юрий Яковлев, который играет притворяющегося царем Буншу, встает и произносит:

«Танцуют все!»

Оказалось, что именно эта фраза была экспромтом актера, решившего немного похулиганить. Реплика оказалась невероятно удачной, и в итоговой версии фильма ее оставили.