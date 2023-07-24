Гайдай удивил всех: полвека думали, что это киноляп, а оказалось - нет

«Кавказская пленница» — одна из самых популярных у зрителей советских комедий. Хотя эта картина и признается шедевром, в ней то и дело находят забавные ляпы или ошибки режиссера.

Большие споры вызывает сцена, в которой Шурик в спальном мешке падает в реку, а Нина его спасает. Когда оба героя упаковываются в спальный мешок, Нина одета в полосатую майку, а Шурик перед сном разувается. Затем незадачливый герой падает в воду, а Нина вытаскивает его. Когда герои сидят на берегу и дрожат от холода, можно заметить, что студент странным образом смог обуться — видимо, пока ждал спасения в реке, решил время даром не терять.

Дальше молодые люди развешивают свои вещи, чтобы их просушить. Одетая в купальник Нина расправляет на веревках мокрые вещи, а потом переодевается в другую майку — белую.

Именно это многие зрители считали ляпом, ведь одежда героини поменяла цвет. Но внимательные поклонники комедии четко установили последовательность событий. Девушка была модницей и захватила с собой в поход разные комплекты одежды. А вот с обувью Шурика и правда вышла накладка.