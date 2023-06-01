Гайдай с радостью согласился вырезать этот эпизод из «Бриллиантовой руки»: вот в чем дело

Леонид Гайдай крайне неохотно позволял цензорам «кромсать» свои фильмы. Как и для любого режиссера, вмешательство в сюжет картины без нужды было для него болью и очень сильно огорчало. Однако один из ярких эпизодов «Бриллиантовой руки» мэтр с легкостью согласился вырезать. И вот по какой причине.

При просмотре легендарной комедии цензура нашла целых 40 эпизодов, которые требовала незамедлительно убрать. И тогда Гайдай пошел на смелую и беспрецедентную хитрость. Он добавил сцену с атомным взрывом в качестве концовки «Бриллиантовой руки».

Посмотрев ленту, цензоры остались под таким впечатлением из-за странного и дикого взрыва, что в итоге попросили убрать лишь его. Разумеется, режиссеру это и было нужно. Поэтому он радостно согласился вырезать на монтаже сцену чуть ли не собственными руками.