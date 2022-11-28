Гайдай показал «обнаженку» в «Бриллиантовой руке» только один раз: помог случай

Фильмы Леонида Гайдая отличаются не только искрометным юмором и лихо закрученным сюжетом. Режиссер часто позволял себе то, на что другие его коллеги не решались.

Кинодел любил включать в свои проекты сцены, в которых актрисы щеголяют в купальниках. По нынешним меркам в этом нет ничего такого, но в те времена это было нечто невообразимое. В «Бриллиантовой руке» Гайдай пошел еще дальше и показал зрителям самую настоящую «обнаженку».

В одном из эпизодов картины персонаж Леонида Каневского обнажен по пояс. Оказалось, что изначально Леонид Иович не планировал того, что актер будет щеголять с голым торсом, а просто помог случай.

Для съемок этого эпизода звезде экрана сшили специальный костюм, только вот смотрелся он в кадре ужасно. Тогда Гайдай попросил Каневского найти выход из ситуации и подобрать что-нибудь более приличное. Задача оказалась для знаменитости невыполнимой.

Когда он, будучи обнаженным, пришел к режиссеру с признанием о том, что решить проблему не удалось, тот вдруг понял, что сниматься артисту нужно именно так — без одежды. Вот почему Леонид Семенович появился перед зрителями в «непотребном виде». На такое Гайдай пошел лишь один раз: в следующей сцене Каневский снимался, облачившись в белую футболку.