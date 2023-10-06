Гайдай ни при чем: вы точно не знали, почему в фильме «Иван Васильевич» царица смотрела в пол

Картина «Иван Васильевич меняет профессию» остается одной из самых любимых у россиян. Экранизация Булгакова стала визитной карточкой Леонида Гайдая. Особенно зрителям запомнилась яркая и богатая сцена пира Ивана Грозного. Столы ломились от еды, а возле царя была красавица Марфа Васильевна, в которую влюбились миллионы.

Супругу правителя сыграла Нина Маслова. Для молодой актрисы это была одна из первых заметных ролей. Однако Маслова едва ли не сорвала знаковые съемки и не подвела всю съемочную группу. На площадку артистка пришла с огромным фингалом. По одной из версий, бедняжку ударил будущий супруг, а по другой — один из гостей на домашнем застолье.

Нина Маслова обивала пороги больниц, но врачи только разводили руками. Ждать, пока следы на лице сойдут, было нельзя. Тогда пришлось придумать хитроумный ход. Царица скромно смотрела в пол, тем самым скрывая свой выдающийся фингал.