Гайдай не зря старался: иностранцы назвали этот советский фильм шедевром
Публика со всего мира не смогла скрыть своего восторга.
За годы карьеры Леонид Гайдай подарил зрителям десятки блестящих фильмов. Поклонники со всего СССР осыпали его комплиментами и до сих пор не упускают возможности пересмотреть любимые картины. При этом и иностранные фанаты также не прошли мимо его работ.
Так, наибольший восторг у зрителей вызвала комедия «Бриллиантовая рука». Как признались пользователи портала IMDb, картина отличается ярким сюжетом, который раскрывает советскую действительность, прекрасной игрой актеров и остроумием самого автора, которому удалось показать недостатки своей страны в такой легкой форме.
«Это глубокая человеческая комедия в большей степени в форме притчи, чем сатиры. Фильм для каждого возраста», «Фильм, который остается прекрасным десятилетие за десятилетием. Классика в лучшем смысле», — считают пользователи Сети.
Особенно же поклонники отмечают игру Андрея Миронова. По их мнению, именно благодаря обаянию артиста лента стала культовой и так ценится не только на родине, но и по всему миру.