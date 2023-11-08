Гайдай был в восторге: эта сцена с Яковлевым в «Иване Васильевиче» появилась случайно
Актер самостоятельно решил, как украсить картину.
Некоторые любимые зрителями советские комедии не получились бы такими шедевральными без импровизации. Режиссеры давали актерам максимум свободы на площадке, включая удавшиеся эпизоды в окончательный монтаж. Так получилось и с фильмом «Иван Васильевич меняет профессию», где исполнитель главной роли наделил героя своими эмоциями.
Например, в одной из сцен Юрий Яковлев эмоционально слушает композицию Владимира Высоцкого. На самом деле вся ситуация происходила в перерыве между съемками — актер просто наслаждался любимым бардом, не сняв костюм царя. Но Леониду Гайдаю так запомнилось увиденное, что он попросил звезду повторить все то же самое уже под камерами.
А когда снималась сцена царского пира в палатах, распалившийся Яковлев вдруг закричал:
«Танцуют все!»
Над этим смешным моментом расхохотались работники на площадке, включая режиссера. Сцену решили оставить в финальной версии комедии. А фраза в итоге ушла в народ и стала афоризмом с легкой руки талантливого актера.