Гайдай был в восторге: эта сцена с Яковлевым в «Иване Васильевиче» появилась случайно

Некоторые любимые зрителями советские комедии не получились бы такими шедевральными без импровизации. Режиссеры давали актерам максимум свободы на площадке, включая удавшиеся эпизоды в окончательный монтаж. Так получилось и с фильмом «Иван Васильевич меняет профессию», где исполнитель главной роли наделил героя своими эмоциями.

Например, в одной из сцен Юрий Яковлев эмоционально слушает композицию Владимира Высоцкого. На самом деле вся ситуация происходила в перерыве между съемками — актер просто наслаждался любимым бардом, не сняв костюм царя. Но Леониду Гайдаю так запомнилось увиденное, что он попросил звезду повторить все то же самое уже под камерами.

А когда снималась сцена царского пира в палатах, распалившийся Яковлев вдруг закричал:

«Танцуют все!»

Над этим смешным моментом расхохотались работники на площадке, включая режиссера. Сцену решили оставить в финальной версии комедии. А фраза в итоге ушла в народ и стала афоризмом с легкой руки талантливого актера.