Гайдай был в гневе: Высоцкий потерял роль в «12 стульях» из-за постыдного поступка

Приступая к съемкам экранизации «12 стульев», Леонид Гайдай много времени уделял подбору актеров на главные роли. Основная проблема заключалась в выборе идеального Остапа Бендера. Пробы у режиссера прошли такие признанные звезды, как Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев и Валентин Гафт.

Однако постановщик остался в восторге от мастерства Владимира Высоцкого. Он немедленно утвердил его в проект и не мог дождаться начала совместной работы. Но бард сильно подвел Гайдая.

В первый же рабочий день он так и не пришел на площадку. Высоцкий был зависим от спиртного и попросту загулял, отказавшись выходить на связь. Режиссер был в невероятном гневе от поступка артиста. Гайдай понял, что надеяться на музыканта не стоит.

Запасным вариантом стал Арчил Гомиашвили. Грузинский актер уже играл Бендера в провинциальном театре. Его совместная работа с Гайдаем проходила спокойно до момента озвучки. Когда Гомиашвили узнал, что его не пригласили для дубляжа, он смертельно обиделся на постановщика. А режиссер лишь сетовал, что его первоначальный план не удался.