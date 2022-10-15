Гайдай — гений: эту деталь в «Бриллиантовой руке» не замечали годами

«Фас! Профыль», – произносит в «Бриллиантовой руке» герой Анатолия Папанова, показывая Анне Сергеевне в исполнении Светланы Светличной фото главного героя – Семена Семеновича Горбункова. Зрители много лет недоумевали, откуда у Лелика фото Горбункова.

Геша Козодоев не мог сфотографировать его во время круиза, ведь у героя Андрея Миронова даже не было с собой фотоаппарата. Также было бы странно, если бы Геша выпросил фото у самого Семен Семеновича. На фото из личного дела тоже не похоже.

Остается одного – Горбункова сфотографировали во время прогулки. И такая сцена в фильме есть.

В одном из кадров, где герой идет по улице с семьей, заметно, что его кто-то фотографирует. Судя по всему, на заднем плане фильма, то и дело мелькал еще один подручный шефа. Вот и ответ на вопрос, откуда у преступников «фас и профыль».