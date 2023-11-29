Гардемарин отхватил королеву красоты: жена Харатьяна с годами все больше похожа на мужа

Дмитрий Харатьян по праву считается одним из самых эффектных российских актеров. Публика полюбила его еще после «Гардемаринов», а потом он лишь укреплял свою репутацию секс-символа. При этом далеко не все поклонницы догадывались, что сердце их кумира давно занято.

Так, в 1990 году у артиста начался роман с королевой красоты Мариной Майко. За несколько лет до этого она выиграла конкурс «Мисс Тирасполь» и была известна своей яркой внешностью. В течение семи лет Харатьян встречался с избранницей, а в 1997 году они сыграли свадьбу.

С тех пор супруги не расстаются и воспитали общего сына Ивана. И, как отмечают поклонники, связь знаменитостей настолько крепка, что с годами Майко становится все больше похожа на своего избранника. У них одинаковые улыбки, цвет глаз и даже прически, ведь Харатьян знаменит своими длинными волосами.