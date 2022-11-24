Гангстер или Данила Багров: кто вы из культового фильма «Брат 2»?

История создания фильма "Брат" началась… с того, что режиссёру Алексею Балабанову не удалось начать съёмки другой задуманной им картины - драмы "Про уродов и людей". Продюсеры не спешили выделить средства на фильм, в коммерческом успехе которого сомневались. Тогда Балабанову пришла идея снять другой фильм, заработать на нем и самостоятельно приступить наконец к воплощению своего замысла. Спустя некоторое время на фестивале "Кинотавр" режиссёр познакомился с Сергеем Бодровым, только что получившим награду за роль в "Кавказском пленнике". Именно эта встреча стала судьбоносной - Балабанов увидел в Бодрове своего нового героя. Буквально за несколько дней он написал сценарий новой картины и через несколько месяцев приступил к съёмкам "Брата". Среди тех, кто снялся в картине или просто принял участие в её создании - давние знакомые Балабанова, в том числе Вячеслав Бутусов и Настя Полева. Бутусов разрешил режиссёру безвозмездно использовать его музыку в качестве саундтрека - вернее, в обмен на съёмки нового клипа для "Наутилуса Помпилиуса".

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