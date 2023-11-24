Гадкий утенок: в детстве сердцеедка из «Гардемаринов» была далеко не красавицей

Ольга Машная впервые появилась на больших экранах, когда была еще подростком. Однажды прямо на улице к ней подошла незнакомая женщина и спросила, не хочет ли она сняться в кино. Так будущая звезда и попала в ленту «Первые радости».

На работу 12-летняя девочка охотно согласилась не только потому, что мечтала стать актрисой. Она была готова на все, чтобы меньше бывать дома и самостоятельно зарабатывать. Отец артистки страдал от алкоголизма, что отравляло жизнь всей семьи.

Впоследствии Машная поступила в театральный и снялась во множестве разных картин. Наибольшую славу Ольге Владимировне принесла роль в «Гардемаринах», где она воплотила Софью Зотову. И этот тот самый случай, когда гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя.

В начале своей карьеры знаменитость была угловатой девчонкой с торчащими ушами. Но с возрастом похорошела и стала сердцеедкой, по которой сходила с ума добрая половина советских мужчин.