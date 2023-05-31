Фрейндлих впала в ступор: этой сцены в «Служебном романе» не было в сценарии

В романтической комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» было множество ярких эпизодов, а реплики героев разлетелись на цитаты. И несмотря на то, что авторы сценария постарались на славу, большая заслуга в ошеломительном успехе фильма принадлежит именно актерам.

Они не боялись импровизировать на съемочной площадке, благодаря чему картина получилась на редкость живой и динамичной. Особенно сильно отличился Андрей Мягков, выходки которого вводили Алису Фрейндлих в ступор.

Оказалось, что даже в знаменитой сцене ссоры между Новосельцевым и Калугиной артист позволил себе много вольностей.

В том числе его герой схватил секретаршу Верочку и начал прикрываться ей от ударов начальницы. Этот забавный момент не был прописан в сценарии. Поэтому удивление Фрейндлих и крики Ахеджаковой — это не талантливая актерская игра, а настоящие эмоции от неожиданной импровизации коллегии.