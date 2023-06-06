Фраза из советского кинохита поставила в тупик весь СССР: вот что она значит
Не справились даже самые дотошные зрители.
Реплики героев из культовой комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» цитировали многие зрители. Однако смысл одной запоминающейся фразы никто не мог объяснить.
В сцене знакомства Ивана Грозного с Карпом Якиным и его пассией режиссер пугается и от страха произносит: «Паки, паки, иже херувимы».
На первый взгляд кажется, что в этих уже устаревших словах великий постановщик скрыл какое-то мудрое послание. И неравнодушные поклонники творчества Леонида Иовича постарались перевести выражение.
Однако в итоге получилась полная бессмыслица: «Снова, снова, которые херувимы».
Даже самые дотошные зрители не нашли адекватного объяснения этой странной фразе. Поэтому многие, оказавшись в тупике, решили просто молчать и не строить новые предположения. Но бессмысленное выражение все же стало устойчивым и вошло в обиход советских людей.