Фраза из советского кинохита поставила в тупик весь СССР: вот что она значит

Реплики героев из культовой комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» цитировали многие зрители. Однако смысл одной запоминающейся фразы никто не мог объяснить.

В сцене знакомства Ивана Грозного с Карпом Якиным и его пассией режиссер пугается и от страха произносит: «Паки, паки, иже херувимы».

На первый взгляд кажется, что в этих уже устаревших словах великий постановщик скрыл какое-то мудрое послание. И неравнодушные поклонники творчества Леонида Иовича постарались перевести выражение.

Однако в итоге получилась полная бессмыслица: «Снова, снова, которые херувимы».

Даже самые дотошные зрители не нашли адекватного объяснения этой странной фразе. Поэтому многие, оказавшись в тупике, решили просто молчать и не строить новые предположения. Но бессмысленное выражение все же стало устойчивым и вошло в обиход советских людей.