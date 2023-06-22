Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было

Фантастическая картина «Назад в будущее» остается кладезю интересных фактов и наблюдений. Даже не все верные поклонники истории знают, что из первой части вырезали несколько ключевых сцен. Одна из них отчасти объясняет развязку.

Ближе к концу недотепа Джордж почти срывает план своего отпрыска и опаздывает на стоянку, где припарковался Марти вместе с Лорейн. А ведь Макфлай-старший внимательно наблюдал за временем и панически боялся не успеть к девяти часам. Но все-таки он явился с опозданием.

Оказывается, Джорджа заперли в телефонной будке хулиганы, где он и застрял на несколько минут. К нему подошел блюститель порядка мистер Стриклэнд, назвал неудачливого парня лентяем и тут же ушел, даже не попытавшись его освободить. Позднее создатели признались, почему убрали этот эпизод. Они не хотели выставлять Стриклэнда таким негативным персонажем.

Неизвестно, как именно Джордж выбрался из будки, но это опоздание помогло всем персонажам. Герой вовремя подоспел на помощь к Лорейн и преподал Биффу урок.