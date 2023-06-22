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Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было

22 июня 2023 12:30
Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было

Эпизод убрали, чтобы не очернять героя.

Фантастическая картина «Назад в будущее» остается кладезю интересных фактов и наблюдений. Даже не все верные поклонники истории знают, что из первой части вырезали несколько ключевых сцен. Одна из них отчасти объясняет развязку.

Ближе к концу недотепа Джордж почти срывает план своего отпрыска и опаздывает на стоянку, где припарковался Марти вместе с Лорейн. А ведь Макфлай-старший внимательно наблюдал за временем и панически боялся не успеть к девяти часам. Но все-таки он явился с опозданием.

Оказывается, Джорджа заперли в телефонной будке хулиганы, где он и застрял на несколько минут. К нему подошел блюститель порядка мистер Стриклэнд, назвал неудачливого парня лентяем и тут же ушел, даже не попытавшись его освободить. Позднее создатели признались, почему убрали этот эпизод. Они не хотели выставлять Стриклэнда таким негативным персонажем.

Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было

Неизвестно, как именно Джордж выбрался из будки, но это опоздание помогло всем персонажам. Герой вовремя подоспел на помощь к Лорейн и преподал Биффу урок.

Фото: кадр из фильма «Назад в будущее»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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