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Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»

3 июля 2025 15:13
Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»

Проект моментально начал набирать популярность уже после двух первых эпизодов.

«Повелитель тайн» — главный готический хит этого лета и неофициальная экранизация Bloodborne, которую так и не сняли. Атмосфера викторианского Ярнама, клуб Таро, мрак и ритуалы — всё это затянуло зрителей с первых сцен. Китайская студия B.CMAY PICTURES выдала шикарный визуал, но вот радость фанатов слегка подпортила одна деталь — финала придётся ждать до осени.

Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»

Первая серия вышла 28 июня сразу в паре с второй. За один вечер зрители умудрились «проглотить» больше 70 глав первоисточника — и теперь спорят: ждать ли нам шикарной адаптации или получим нового «Токийского гуля», где всё максимально скомкают? Пока понятно одно: сезон растянут до сентября.

График выхода «Повелитель тайн»:

  • 3 серия — 5 июля
  • 4 серия — 12 июля
  • 5 серия — 19 июля
  • 6 серия — 26 июля
  • 7 серия — 2 августа
  • 8 серия — 9 августа
  • 9 серия — 16 августа
  • 10 серия — 23 августа
  • 11 серия — 30 августа
  • 12 серия — 6 сентября
  • 13 серия (финал) — 13 сентября
Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»

Так что кульминация всего этого безумия с клубом Таро, астральными зонами и древними ужасами случится только в середине осени. До этого — каждую неделю новый ритуал и новый шёпот из темноты. Если любите викторианский хоррор, магию и реинкарнацию без читерства — не пропустите.

Ранее мы также писали: Скатились к 3-й серии? Фанаты переживают из-за «Повелителя тайн» — неожиданно, но причина в... «Поднятии уровня»

Фото: Кадр из аниме «Повелитель тайн»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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