Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»

«Повелитель тайн» — главный готический хит этого лета и неофициальная экранизация Bloodborne, которую так и не сняли. Атмосфера викторианского Ярнама, клуб Таро, мрак и ритуалы — всё это затянуло зрителей с первых сцен. Китайская студия B.CMAY PICTURES выдала шикарный визуал, но вот радость фанатов слегка подпортила одна деталь — финала придётся ждать до осени.

Первая серия вышла 28 июня сразу в паре с второй. За один вечер зрители умудрились «проглотить» больше 70 глав первоисточника — и теперь спорят: ждать ли нам шикарной адаптации или получим нового «Токийского гуля», где всё максимально скомкают? Пока понятно одно: сезон растянут до сентября.

График выхода «Повелитель тайн»:

3 серия — 5 июля

4 серия — 12 июля

5 серия — 19 июля

6 серия — 26 июля

7 серия — 2 августа

8 серия — 9 августа

9 серия — 16 августа

10 серия — 23 августа

11 серия — 30 августа

12 серия — 6 сентября

13 серия (финал) — 13 сентября

Так что кульминация всего этого безумия с клубом Таро, астральными зонами и древними ужасами случится только в середине осени. До этого — каждую неделю новый ритуал и новый шёпот из темноты. Если любите викторианский хоррор, магию и реинкарнацию без читерства — не пропустите.

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