Фильму несказанно повезло: не угадаете, кто мог сыграть «маленькую Веру» (фото)

Социальная драма «Маленькая Вера» произвела в СССР эффект разорвавшейся бомбы. Неискушенные советские зрители не были готовы к таким откровениям. Режиссер не только показал житейский быт без прикрас, но и включил в фильм откровенную сцену с ключевыми персонажами.

Главную роль в картине исполнила Наталья Негода. Она блестяще сыграла бунтарку Веру, которая хочет вырваться из безнадеги. Кандидатуру Негоды утвердили не сразу. Дело в том, что сначала режиссер Василий Пичул видел в этой роли Яну Поплавскую. Она известна по фильму-сказке «Красная Шапочка», где сыграла главную героиню. Однако, вопреки ожиданиям Пичула, актриса провалила пробы. Тогда режиссер предложил роль Веры малоизвестной Ирине Апексимовой, но она предпочла другой проект.

Затем на помощь Василию Владимировичу пришла Татьяна Лиознова, создательница «Семнадцати мгновений весны».

Режиссер указала на 24-летнюю Негоду. Чутье Лиознову не подвело — Наталья блистала в этой картине. Пользователи Сети отметили, что фильму несказанно повезло, что роль сыграла именно Негода, а не Поплавская. Ведь представить Красную Шапочку в образе эмоциональной и раскованной Веры просто невозможно.