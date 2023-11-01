Фильм стал самым кассовым в истории СССР: «Пиратов ХХ века» чуть не запретили по нелепой причине

Боевик «Пираты ХХ века» стал одним из самых кассовых в истории советского кинематографа. Зрители по несколько раз ходили в кинотеатры, оставаясь в восторге от остросюжетной ленты. И практически никто из них не догадывался, что картина лишь чудом оказалась на больших экранах.

Дело в том, что цензоры были шокированы большинством сцен из «Пиратов ХХ века». И больше всего их поразили эпизоды с драками, где герои использовали полулегальное в то время карате. Чиновники не могли представить, как советский человек может с такой жестокостью бить другого, хоть и преступника, и отправили фильм на полку.

Спасло боевик лишь чудо. Руководство страны нередко любило отсматривать самые свежие работы, и однажды ему принесли захватывающую картину. Политики оказались в большом восторге от приключений советских моряков, поэтому велели тут же выпустить ленту в прокат.