Фильм «Морозко» мог никогда не выйти: Бабе-Яге пришлось совершить подвиг

Сказка Александра Роу «Морозко» вышла в прокат весной 1965 года. Картина сразу же стала настоящим хитом, покорив и юных, и взрослых зрителей. При этом далеко не все знали, что фильм мог и не дойти до публики, а оказался в кинотеатрах благодаря чуду.

Дело в том, что однажды подвал, где хранились катушки с пленкой, затопило. Весь готовый материал мог исчезнуть, но Георгий Милляр, исполнивший роль Бабы-Яги, решился на смелый поступок. В одном лишь белье он побежал в подвал, где из воды смог спасти пленку, не задумываясь о своем здоровье и безопасности.

Артист передал спасенные катушки костюмерше, которая отнесла их режиссеру.

Как оказалось, он успел вовремя, поэтому вода не смогла повредить пленку. И именно благодаря его смелости и находчивости Роу смонтировал фильм в соответствии со своим видением и представил его публике.