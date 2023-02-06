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«Фигура просто восторг»: девочка из «Лабиринта Фавна» стала совсем взрослой

6 февраля 2023 10:00
«Фигура просто восторг»: девочка из «Лабиринта Фавна» стала совсем взрослой

Принцесса волшебного мира расцвела.

Фильм Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» полюбился зрителям и кинокритикам не только благодаря фантастическим персонажам и глубокому сюжету. Одной из самых важных составляющих успеха этой картины стала игра юной Иваны Бакеро, исполнившей роль Офелии.

Такой яркий старт актёрской карьеры обеспечил девушке ещё много интересных предложений о съемках. Артистку можно увидеть в хорроре «Друга я», триллере «Обратная связь» и сериале «Хроники Шаннары». Однако зрители этих проектов не сразу признают в жгучей брюнетке мечтательную принцессу из фэнтези фильма.

Повзрослев Ивана преобразилась и стала похожа на сногсшибательную красотку с идеальной фигурой. Пользователи Сети тоже пришли в восторг увидев преобразившуюся актрису.

«Красивая и индивидуальная красота, а фигура просто восторг!», «Приятная внешность», «Красивая, ухоженная», — отметили комментаторы.

«Фигура просто восторг»: девочка из «Лабиринта Фавна» стала совсем взрослой

Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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