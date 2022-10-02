Федю едва отстояли, а Владик стал Шуриком: на какие ухищрения пошли ради «Операции "Ы"»

В процессе создания комедии «Операция „Ы“» Леониду Гайдаю приходилось несладко. Всему виной была жесткая цензура, через жернова которой в те годы проходил любой советский фильм.

Например, членам худсовета крайне не понравилась фраза «Надо, Федя, надо!». Самое обычное имя оказалось довольно коварным. Все потому, что именно Федей советская элита иронично называла Фиделя Кастро. Цензоры опасались того, что в безобидных, казалось бы, словах можно узреть угрозу кубинскому лидеру, что было недопустимо. И тем не менее Федю удалось отстоять, чего не скажешь о главном герое картины.

Изначально его назвали вовсе не Шуриком, а Владиком Арьковым. И тут также не обошлось без упоминания политического лидера, с именем которого шутки плохи. Как известно, Владик — это сокращенный вариант двух имен Владислав и Владлен. Второе в свою очередь является сокращением от Владимир Ленин. Как пишет портал «Культурология», на этот раз цензоры были непреклонны и не допустили того, чтобы кто-то смеялся над самим вождем.