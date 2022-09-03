Фанаты забили тревогу: состояние 39-летней Ходченковой вызвало оторопь

Актриса Светлана Ходченкова в очередной раз шокировала поклонников внешним видом. На новых снимках в соцсетях 39-летняя звезда продемонстрировала фигуру, которая не столько восхитила, сколько ужаснула комментаторов. Они посчитали, что в попытках добиться стройности актриса не может остановиться, поэтому сейчас выглядит болезненно худой и истощенной. Фанаты тут же забили тревогу, заподозрив, что таким образом Ходченкова может довести себя до анорексии.

«По сравнению с Ходченковой, Варнава просто пышка», «Какой ужас!», «Ноги и колени очень страшные стали, каждую косточку видно», «Светлана и была худощавой, а сейчас еще килограмм 20 скинула. В ней хотя бы 40 кг осталось?», «Она усыхает, какой-то бзик. Это ненормально», «Была красивая женщина, а теперь жалко смотреть», — написали в Сети.

Поклонники отметили, что сейчас Ходченкова совсем не напоминает героиню фильма Станислава Говорухина 2003 года «Благословите женщину». Тогда режиссер был восхищен пышными формами актрисы и сразу утвердил ее на роль. Но после премьеры Светлана сбросила все лишние килограммы, чем сильно разочаровала постановщика.