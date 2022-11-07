«Евромозгу» не понять: иностранца подняли на смех за отзыв о «Чародеях»

Фильм «Чародеи» вышел на советские экраны в 1982 году. Картина далеко не сразу полюбилась зрителям, но спустя годы попала в один ряд с классикой новогоднего кино, собирая комплименты уже нескольких поколений зрителей. При этом у иностранных зрителей картина вызывает преимущественного негативные эмоций.

Как оказалось, многие зрители весьма серьезно отнеслись к сказочному фильму. Они пытались найти в нем литературную основу, повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а также высмеивание советской действительности. В итоге картина показалась им достаточно скучной и не оправдала ожидания.

«Получилась запутанная комедия, которая, как я полагаю, не заставляет зрителя изучать магию или думать о господствующем общественном строе, а только утомляет», — уверен кинолюбитель из Чехии.

Подобное мнение лишь рассмешило отечественного зрителя. Как считают пользователи Сети, к «Чародеям» не нужно относиться как серьезному драматическому кино, а нужно наслаждаться яркими образами и атмосферой Нового года и волшебства.