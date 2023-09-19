Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру

Надежда Румянцева покорила советского зрителя хитами «Девчата» и «Королева бензоколонки». Артистку осыпали комплиментами, а поклонники заваливали признаниями в любви. И, как оказалось, оценили игру звезды экрана и за границей.

Дело в том, что «Девчат» активно показывали в Аргентине, в США и в других странах. И зрители, а также критики пришли в восторг от Румянцевой на экране. Ее не только расхваливали в прессе, но и осыпали приглашениями сняться в местном кино. Продюсеры были уверены, что комедийный талант знаменитости будет востребован не только в СССР, но и в Голливуде и на других рынках.

Но советские чиновники были против развития карьеры артистки. Они запретили ей сниматься у заграничных режиссеров, из-за чего она была вынуждена сконцентрироваться лишь на отечественном кино. А со временем и вовсе ушла из профессии, сосредоточившись на личной жизни и став супругой дипломата Вилли Хштояна.