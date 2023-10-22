Эту советскую актрису боготворили во Франции: красоту сгубил алкоголь (фото)

В 50-х жизнь Изольды Извицкой походила на сказку. Тогда она только начинала свой путь в кино, но уже стала безумно популярной. Никто и подумать не мог, какая печальная участь ждет красотку.

Имя артистки было у всех на устах после выхода картины «Сорок первый», где она сыграла главную роль. Лента Григория Чухрая добралась до Каннского фестиваля. После этого фотографии знаменитости печатали на обложках иностранных журналов, у нее появились зарубежные поклонники.

Особенно ее боготворили во Франции. Например, в Париже открыли кафе, которое назвали в честь советской звезды. Казалось, впереди сердцеедку ждет блестящее будущее, но это было начало конца.

Извицкая продолжила сниматься, но последующие проекты с ее участием не запали в душу зрителям. На фоне неудач в профессии Изольда Васильевна начала злоупотреблять горячительными напитками. Ее супруг был зависимым человеком, что только усугубило ситуацию.

Вскоре режиссеры отказались от работы с актрисой, чью неземную красоту погубил алкоголь. В результате она начала вести жизнь отшельницы: заперлась в квартире и открывала дверь только на условный стук. Извицкая скончалась в 38 лет, ее тело нашли лишь спустя несколько дней после смерти.