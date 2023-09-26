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Эту развратную сцену постеснялись показать в сериале «Место встречи изменить нельзя»: Шарапов и Варя отожгли

26 сентября 2023 07:30
Эту развратную сцену постеснялись показать в сериале «Место встречи изменить нельзя»: Шарапов и Варя отожгли

Советская цензура не пустила на экран любовный эпизод.

Многосерийный фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» зрители обожают до сих пор. Люди вновь и вновь пересматривают увлекательную историю охоты на банду «Черная кошка», не забывая восхищаться хитроумным Глебом Жегловым и благородным Володей Шараповым. Но оказалось, что молодой сыщик мог быть не таким идеальным персонажем. Из первой версии картины вырезали очень «горячие» сцены.

Работая над проектом, Говорухин понимал, что некоторые эпизоды никогда не получится протащить через строгую советскую цензуру. Но гораздо важнее для режиссера было передать свое видение этой истории.

Со стороны зрителей Владимир Шарапов и Варя Синичкина были невероятно скромной парой: все их чувства проявлялись только через долгие взгляды. Но в удаленной сцене были и более жаркие проявления любви. В ней молодые люди танцевали и даже позволяли себе немного лишнего. Но увы, на экраны этот момент так и не вышел.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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