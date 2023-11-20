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Эту добрую иностранную сказку уже мало кто помнит: раньше смотрели несколько раз в году

20 ноября 2023 12:00
Эту добрую иностранную сказку уже мало кто помнит: раньше смотрели несколько раз в году

Детишки ее обожали.

Мода на фильмы приходит и уходит. Даже самые яркие и талантливые картины прошлого порой забываются публикой, а особенно часто такое происходит с детскими фильмами. Мальчики и девочки вырастают, любимые герои отходят на второй план. Утратила былую популярность и сказка «Капитан Крюк».

Фильм вышел на экраны в 1991 году. Кинолента переосмысляет классический сюжет про Питера Пэна. Что будет, если мальчик повзрослеет и превратится в 40-летнего семьянина? Главную роль исполнил покойный Робин Уильямс: его герою пришлось пережить немало приключений, вновь отправившись в волшебную страну Нетландию.

В свое время творение Стивена Спилберга оценили и зрители, и критики. Картина собрала внушительную кассу в 300 миллионов долларов, а также получила целых пять номинаций на премию «Оскар». Самое время вспомнить о киноленте в новогодние праздники.

Эту добрую иностранную сказку уже мало кто помнит: раньше смотрели несколько раз в году
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Капитан Крюк» (1991)
Алла Новикова
Алла Новикова
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