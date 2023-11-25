Эту деталь в «Кавказской пленнице» не замечали годами: Гайдай цинично подставил Вицина

Актеры иногда вынуждены идти на компромиссы и делать то, что не соответствует их личным предпочтениям или убеждениям. Так, на съемках фильма «Кавказская пленница» Георгий Вицин столкнулся с неприятной ситуацией. В одной из сцен его персонажу требовалось выпить кружку пива. Однако артист не был любителем алкоголя и не употреблял его. Чтобы решить эту проблему, съемочная группа пошла на хитрость.

Вместо пива в кружку Вицина налили отвар шиповника и начали снимать сцену. На пятом дубле Евгений Моргунов заметил, что в кружке коллеги нет пены, характерной для пива. Это вызвало раздражение у режиссера, который приказал Трусу пить настоящее пиво.

Вицин, не имея другого выбора, подчинился и выпил настоящее пиво. Но после этого он страдал желудочными проблемами почти неделю. Актер недовольно винил пиво за свои неприятности и говорил: