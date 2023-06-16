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Этой советской красавице почти 30 лет изменял муж, а она и не догадывалась (фото)

16 июня 2023 15:00
Этой советской красавице почти 30 лет изменял муж, а она и не догадывалась (фото)

Актриса не простила подлого предательства.

Элина Быстрицкая легко влюбляла в себя влиятельных чиновников, известных режиссеров, популярных актеров. Но завоевать ее сердце ни у кого из них шансов не было. Звезда советского кино отказывала всем, поскольку любила мужа.

Этой советской красавице почти 30 лет изменял муж, а она и не догадывалась (фото)

Однако супруг актрисы Николай Кузьминский не ценил то, что имел. Он считал необязательным хранить верность жене. Со стороны пара казалась всем идеальной. Актриса создавала уют в доме и заботилась о детях возлюбленного от прошлых отношений, а тот во всем поддерживал ее и носил на руках.

Но, как это часто бывает, за красивой картинкой скрывалась горькая правда. Знаменитость не подозревала, что долгие годы любимый мужчина ей изменял. А когда узнала, что творилось за ее спиной, то незамедлительно подала на развод. Быстрицкая призналась, что не хотела жить с человеком, которому больше не могла доверять.

Фото: кадр из фильма «Тихий Дон» (1957-1958)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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