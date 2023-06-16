Этой советской красавице почти 30 лет изменял муж, а она и не догадывалась (фото)

Элина Быстрицкая легко влюбляла в себя влиятельных чиновников, известных режиссеров, популярных актеров. Но завоевать ее сердце ни у кого из них шансов не было. Звезда советского кино отказывала всем, поскольку любила мужа.

Однако супруг актрисы Николай Кузьминский не ценил то, что имел. Он считал необязательным хранить верность жене. Со стороны пара казалась всем идеальной. Актриса создавала уют в доме и заботилась о детях возлюбленного от прошлых отношений, а тот во всем поддерживал ее и носил на руках.

Но, как это часто бывает, за красивой картинкой скрывалась горькая правда. Знаменитость не подозревала, что долгие годы любимый мужчина ей изменял. А когда узнала, что творилось за ее спиной, то незамедлительно подала на развод. Быстрицкая призналась, что не хотела жить с человеком, которому больше не могла доверять.