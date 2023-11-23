Этот запрет касается фильма «Вий» и насмешит современных детей: сейчас такое представить трудно

Сегодня хорроры, скримеры и прочие ужасы дети смотрят чуть ли не с пеленок. Удивить, всполошить или напугать современного школьника младших классов фактически невозможно. На аттракционах типа «комнаты страха» они смеются, а страшилки про гроб на колесиках и черную руку и вовсе считают бредом для малышей.

Однако в СССР все было иначе. Не искушенные Интернетом и соцсетями дети знали толк в первобытном страхе. Уже хотя бы потому, что даже самые скромные из страшилок были им недоступны. Такое табу, например, коснулось советского «Вия».

Фильм стал лидером кинопроката в 1968 году, сделал Наталью Варлей настоящей звездой и напугал десятки тысяч неискушенных зрителей из Союза. Нелепые костюмы чудовищ, жалкие спецэффекты и не самый жуткий сюжет — все это вызывало животный ужас даже у взрослых. А детям и вовсе путь в кинотеатр был заказан. Посмотреть «Вия» в кино нельзя было даже в присутствии родителей.