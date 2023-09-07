Этот советский фильм вернули в прокат после жалобы зрителей: чем он так хорош

Настоящий талант всегда пробьется — это доказывает история режиссера Григория Чухрая. Фронтовик, он мечтал снять правдивый и душераздирающий фильм о войне. Правда, чиновникам не понравился сценарий будущей ленты, мэтра обвиняли в «пессимизме». К счастью, картину спасли благодарные зрители.

«Баллада о солдата» вышла на экраны в 1959 году. История Алеши Скворцова тронула советских граждан до слез. Когда в конце года газета «Известия» провела опрос о лучшем фильме, большинство читателей написали о творении Чухрая. Фильм, который показывали только в провинции, срочно пустили в прокат и в столице.

Но на этом триумфальное шествие киношедевра не закончилось. Кинолента была отправлена на международные фестивали. Фильм произвел фурор в Каннах и в Мехико. «Баллада о солдате» завоевала рекордное количество призов, а Григорий Чухрай наконец-то получил заслуженное признание на родине, как пишут «Аргументы и факты».