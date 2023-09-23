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Этот советский фильм обожают все: из-за него у режиссера случился инфаркт

23 сентября 2023 12:30
Этот советский фильм обожают все: из-за него у режиссера случился инфаркт

Картина могла стать последней в фильмографии режиссера.

Картина «Самая обаятельная и привлекательная» считается одной из самых успешных в карьере Геральда Бежанова. Зрители СССР и всего мира осыпали комплиментами съемочную группу, но далеко не все догадывались, что лента могла даже не выйти на экраны.

Дело в том, что во время работы между режиссером и Татьяной Васильевой постоянно возникали конфликты. И самая большая ссора случилась из-за волос артистки. Однажды она пришла на съемки, полностью перекрасившись в платиновый, чем шокировала постановщика. Бежанов был уверен, что звезда экрана сделала это специально назло ему.

И конфликт в итоге привел к вызову кареты скорой помощи. Постановщик не смог выдержать напряжения, а врачи диагностировали инфаркт. Бежанов восстанавливался в больнице, и Васильева, чтобы избежать других ссор, скрывала цвет волос головными уборами.

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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