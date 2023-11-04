Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман

Леонид Нечаев прославился на весь СССР одной из первых своих работ. В 1975 году он представил ленту «Приключения Буратино», признанную в итоге шедевром детского кино. Публика была в восторге от яркого фильма, но мало кто догадывался, что выпустил его режиссер, обманувший советских чиновников.

Дело в том, что на студии в Москве ему предложили поработать над мультфильмом «Приключения Буратино». Но Нечаеву не хотелось заниматься анимацией, поэтому он заменил первую страницу сценария на ту, где было прописано, что это художественный фильм. И с фальшивыми бумагами отправился в Минск на студию «Беларусьфильм», где руководство приняло будущую картину и поставило ее в план.

Нечаев начал работать над фильмом, пригласил множество ярких актеров. Лента уже после премьерных показов завоевала любовь зрителей. А чиновники так и не догадались, что постановщик обманом снял картину, в очередной раз прославившую советский кинематограф на весь мир.