Этот шлягер в СССР запретили на 19 лет: до сих пор поют в каждом доме на День Победы

Ни одна встреча ветеранов на День Победы не обходится без задушевного исполнения фронтовых песен. «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» и многие другие композиции знакомы и более молодому поколению. Однако мало кто знает, что одну из них запретили на целых 19 лет.

В СССР все было подвержено жесточайшей цензуре: и кинематограф, и литература, и эстрада. Особое внимание обращали на песни о Великой Отечественной войне. Строгие критики следили, чтобы композиторы и поэты воспевали подвиг народа правильно. А вот в песне «Враги сожгли родную хату» как раз углядели то, чего быть не должно. «Потакание народному горю» — именно с такой формулировкой и запретили песню сразу после исполнения по всесоюзному радио.

Впрочем, понять цензоров можно. В 1946 году послевоенная разруха была и в городах, и в селах. Страна только начинала восстанавливаться после войны, заводы возвращались из эвакуации, а простые люди еще не забыли о горечи утраты отцов, мужей и сыновей.

Но петь полюбившиеся строки не перестали, несмотря на запрет. Вернувшимся с полей сражений солдатам и труженикам тыла слова песни откликались в сердце. В 1960 году, на 15-летие Победы, композицию «Враги сожгли родную хату» исполнил Марк Бернес. Однако официальный запрет сняли лишь спустя еще пять лет.