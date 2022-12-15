Этот поступок осудил каждый: за что Ивана Буншу ненавидели в СССР

Центральным персонажем культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стал Иван Бунша. На первый взгляд этот герой кажется забавным и безобидным — одним словом, положительным. Тем не менее большинство зрителей в СССР его попросту возненавидели.

Причина этого проста: персонаж по большому счету ничего из себя не представляет, но вечно вмешивается в чужие дела. Он как Шурочка из «Служебного романа», которую «выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно». Разница лишь в том, что Бунша выдвинул себя сам.

Его истинное нутро выходит наружу, когда он оказывается в роли царя. Поначалу герой строит из себя властного правителя, но при первых же трудностях сдает назад, перекладывая ответственность и решение всех проблем на Жоржа Милославского. Такого поведения Бунше простить так и не смогли.