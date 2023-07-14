Этот ляп в «Спортлото-82» не замечали сорок лет: он все время был на виду

«Спортлото-82» не входит в топ самых известных работ Леонида Гайдай. Комедия, по мнению зрителей, сильно проигрывает легендарным фильмам режиссера, снятым ранее. Также многих смущают ляпы в «Спортлото-82».

Оказывается, в фильме есть сюжетная дыра, на которую не обращали внимания 40 лет. В одной из сцен Костик обнаруживает, что у него в книге нет талона, зато видно, что она принадлежит А.А. Мурашко, то есть Сан Санычу.

Герой Михаила Пуговкина, как мы помним, занимал одну из лучших комнат у тети Клавы. Заполучить ее было явно непросто, учитывая те времена. Очевидно, что он заплатил тете Клаве заранее и отправил ей перевод. Также она должна была видеть паспорт гостя при заселении. Поэтому возникает вопрос: почему тетя Клава так удивилась, увидев Мурашко?

Вряд ли она могла так быстро забыть фамилию того, кого заселяла и от кого получала перевод. Есть версия, что сначала Мурашко шифровался, но непонятно, для чего. Ведь герой был торгашом, а не преступником.

Так, если бы тетя Клава сказала Костику о том, что Сан Саныч это тот, кто живет у нее, то события картины развивались бы иначе.