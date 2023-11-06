Этот ляп в комедии «Три плюс два» сложно заметить: увидите и все поймете (фото)

Советская комедия Генриха Оганесяна «Три плюс два» является одной из самых любимых у россиян. Многие знают ее наизусть, но почти никто не замечает, что в знаменитую картину закралось несколько киноляпов.

Напомним, сюжет в фильме закручивается вокруг двух компаний: трех молодых мужчин и двух девушек, которые претендуют занять для отдыха на одну и ту же пустынную полянку на берегу Черного моря. Зрители настолько увлечены забавной борьбой «лагерей» за участок и развивающейся романтической линией, что не обращают внимания на детали.

Например, в одной из сцен Андрей Миронов, играющий ветеринара Романа Любешкина, развешивает болгарские перцы.

И в первом кадре большинство из них желтого и зеленого цвета, а в следующем — уже красного. Еще одна мелочь — бусы Наташи, которые то есть на ней, то пропадают во время разговора в палатке. Наконец, в одной из сцен в кадр попал микрофон. Его можно разглядеть в левом нижнем углу, в то время как герои раскапывают бутылку с письмом.