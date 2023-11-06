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Киноафиша Статьи Этот ляп в комедии «Три плюс два» сложно заметить: увидите и все поймете (фото)

Этот ляп в комедии «Три плюс два» сложно заметить: увидите и все поймете (фото)

6 ноября 2023 07:30
Этот ляп в комедии «Три плюс два» сложно заметить: увидите и все поймете (фото)

О нем не знали даже самые внимательные.

Советская комедия Генриха Оганесяна «Три плюс два» является одной из самых любимых у россиян. Многие знают ее наизусть, но почти никто не замечает, что в знаменитую картину закралось несколько киноляпов.

Напомним, сюжет в фильме закручивается вокруг двух компаний: трех молодых мужчин и двух девушек, которые претендуют занять для отдыха на одну и ту же пустынную полянку на берегу Черного моря. Зрители настолько увлечены забавной борьбой «лагерей» за участок и развивающейся романтической линией, что не обращают внимания на детали.

Например, в одной из сцен Андрей Миронов, играющий ветеринара Романа Любешкина, развешивает болгарские перцы.

И в первом кадре большинство из них желтого и зеленого цвета, а в следующем — уже красного. Еще одна мелочь — бусы Наташи, которые то есть на ней, то пропадают во время разговора в палатке. Наконец, в одной из сцен в кадр попал микрофон. Его можно разглядеть в левом нижнем углу, в то время как герои раскапывают бутылку с письмом.

Этот ляп в комедии «Три плюс два» сложно заметить: увидите и все поймете (фото)
Фото: кадры из фильма "Три плюс два" (1963)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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