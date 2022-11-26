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Этот ляп не давал покоя фанатам «Простоквашино» 40 лет: секрет груди мамы Дяди Федора раскрыт

26 ноября 2022 14:45
Этот ляп не давал покоя фанатам «Простоквашино» 40 лет: секрет груди мамы Дяди Федора раскрыт

В Сети сделали смелое предложение.

В любимой многими серии мультфильмов «Простоквашино» немало ляпов и откровенных ошибок аниматоров. То дымоход меняет свое положение в кадре, то машину покажут праворульную.

«Не повезло» и маме Дяди Федора, ведь в разных сериях и при разных ракурсах размер ее бюста меняется. В одной кадре героиня предстает пышногрудой, а в другом с мальчишеской фигурой.

Тайна груди мамы Дяди Федора мучила многих, но этому есть одно реалистическое объяснение.

В Сети предполагают, что размер бюста персонажа напрямую зависел от количества художников мужского пола, трудившихся над картинкой. Мол, чем больше мужчин рисовали эту красотку, тем пышнее были ее формы.

Этот ляп не давал покоя фанатам «Простоквашино» 40 лет: секрет груди мамы Дяди Федора раскрыт
Фото: кадры из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978), кадры из мультфильма "Каникулы в Простоквашино" (1980), кадры из мультфильма "Зима в Простоквашино" (1984)
Алла Новикова
Алла Новикова
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