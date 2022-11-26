Этот ляп не давал покоя фанатам «Простоквашино» 40 лет: секрет груди мамы Дяди Федора раскрыт

В любимой многими серии мультфильмов «Простоквашино» немало ляпов и откровенных ошибок аниматоров. То дымоход меняет свое положение в кадре, то машину покажут праворульную.

«Не повезло» и маме Дяди Федора, ведь в разных сериях и при разных ракурсах размер ее бюста меняется. В одной кадре героиня предстает пышногрудой, а в другом с мальчишеской фигурой.

Тайна груди мамы Дяди Федора мучила многих, но этому есть одно реалистическое объяснение.

В Сети предполагают, что размер бюста персонажа напрямую зависел от количества художников мужского пола, трудившихся над картинкой. Мол, чем больше мужчин рисовали эту красотку, тем пышнее были ее формы.