Этот легендарный советский фильм обожают в США: никогда не догадаетесь, какой

В 2019 году Квентин Тарантино приехал в Москву – культовый режиссер презентовал свой новый фильм «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Во время пресс-конференции мэтр признался, что любит русское кино и обожает советский фильм «Человек-амфибия» 1961 года. Вот что рассказал о картине режиссер:

«Если бы я делал фильм о себе, там появился бы один русский фильм, который очень нравился мне в детстве. Это «Человек-амфибия»! Его в Америке не показывали в кино – дублировали на английский и сразу отдали на телевидение. Помню, 9-й канал в Лос-Анджелесе в начале 70-х крутил его довольно часто. Я даже не знал, что это русский фильм, но смотрел с большим удовольствием».