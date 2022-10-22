Этот легендарный советский фильм до сих пор обожают в Китае: никогда не угадаете, какой

Иностранным фильмам сложно попасть на экраны в Китае, ведь в стране действует квота, согласно которой нельзя показывать в кинотеатрах более 34 зарубежных картин в год. По этой причине голливудские фильмы часто выходят в Ките позже остальных стран. Однако Поднебесная известна своей любовью к российскому и советскому кино – и особое место в сердцах китайцев уже много лет занимает фильм «Служебный роман».

Мелодрама Эльдара Рязанова настолько популярна в Китае, что местные жители даже исполняют мелодии из фильма на народных инструментах.

Сцена, в которой Верочка учит Людмилу Прокофьевну быть женственной, разошлась в Поднебесной на цитаты.

Картина Рязанова входит в обязательную программу для студентов, изучающих русский язык. А в 2016 году в Пекине даже поставили пьесу по мотивам любимой мелодрамы – постановка собирала полные залы.