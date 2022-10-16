Этот культовый мультфильм запретили в СССР: вы ахнете, узнав причины

Мультфильм «Летучий корабль» рассказывает красивую и поэтичную историю любви царевны Забавы и трубочиста Вани. Миллионы зрителей полюбили композиции, звучащие в картине. А вот цензоры мультфильм едва не «завернули»: возмущение вызвали строчки «Ах, жизнь моя жестянка... Живу я, как поганка!» в песенке Водяного. Это сочли завуалированной критикой советской власти.

Да и сам легкий посыл мультфильма показался цензорам возмутительным.

Как же так – герои поют, танцуют, а в конце улетают в облака на огромном корабле. В чем же великая идея?

С большим трудом создатели все же добились выхода мультика – и он стал хитом. Без песенок Бабок-Ежек и Водяного с тех пор не обходился ни один «Голубой огонек», а сам мультфильм признали классикой кино.