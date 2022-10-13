Этот культовый фильм был в «черном списке» у милиционеров: и вот за что

Далеко не все картины попадали к советскому зрителю.

Криминальная драма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы появилась в мировом прокате в 1972 году, сразу же снискав любовь зрителей и похвалу критиков. Фильм практически мгновенно стал культовым и заработал множество наград, однако советский зритель смог увидеть гангстерскую драму только спустя много лет.

Дело в том, что партийные чиновники не оценили историю семьи Корлеоне. Они посчитали, что советскому зрителю не нужно смотреть историю о мафии, и запретили показывать фильм в кинотеатрах и хоть как-то распространять его в стране. В 80-е годы картина оказалась даже в специальном списке МВД, так как «пропагандировала культ насилия и прославляла преступный мир».

По одной из версий, инициаторами запрета стали партийные чиновники. Они якобы успели ознакомиться с фильмом, но решили, что их соотечественникам такое видеть не нужно, и оставили копию в своих личных архивах.

В прокате лента оказалась только спустя 20 лет. Российский зритель высоко оценил «Крестного отца» и вошел в число преданных поклонников фильма.